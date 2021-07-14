В Удмуртии выявили 140 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает izhlife.ru.
При этом из медучреждений выписаны после выздоровления 40 человек, четверо за сутки скончались.
144 пациента остаются в тяжёлом состоянии.
Всего с начала пандемии в республике число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 37 544 — из них 32 776 человек выздоровели, 548 скончались.
За сутки в регионе провели 3567 исследований на коронавирус.
Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.