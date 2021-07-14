Врачи предупредили об опасности обезвоживания

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Специалисты Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова рассказали, чем опасно обезвоживание и почему нужно поддерживать водный баланс в период жары.
Врачи предупредили об опасности обезвоживания
  • globallookpress.com

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«Употреблять достаточное количество воды необходимо, поскольку она нормализует пищеварение, помогает регулировать температуру тела и кровяное давление», — пояснила заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №1 Анна Галкина.

Также недостаток воды плохо влияет на суставы.

Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе — первый шаг к развитию артроза и других заболеваний, рассказала нейрохирург Нина Вознесенская.

Так, медики рекомендуют употреблять в сутки примерно 30 мл воды на 1 кг веса.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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