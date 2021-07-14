В аэропорту Симферополь открыли пункт тестирования на COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Сдать анализы методом ПЦР могут все желающие. Результат теста на русском и английском языках будет отправлен на указанную при обращении электронную почту или выдан на месте. Также посетителям доступны экспресс-тесты на COVID-19 с возможностью получить результат уже через 15 минут», — прокомментировали в пресс-службе.
Там также уточнили, что в аэропорту Симферополь реализуется комплекс мер для профилактики COVID-19.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.