В аэропорту Симферополь открыли пункт тестирования на COVID-19

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На территории аэропорта Симферополь открылся пункт тестирования на COVID-19.
В аэропорту Симферополь открыли пункт тестирования на COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Сдать анализы методом ПЦР могут все желающие. Результат теста на русском и английском языках будет отправлен на указанную при обращении электронную почту или выдан на месте. Также посетителям доступны экспресс-тесты на COVID-19 с возможностью получить результат уже через 15 минут», — прокомментировали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в аэропорту Симферополь реализуется комплекс мер для профилактики COVID-19.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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