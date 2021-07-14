В аэропорту Симферополь открыли пункт тестирования на COVID-19

На территории аэропорта Симферополь открылся пункт тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Сдать анализы методом ПЦР могут все желающие. Результат теста на русском и английском языках будет отправлен на указанную при обращении электронную почту или выдан на месте. Также посетителям доступны экспресс-тесты на COVID-19 с возможностью получить результат уже через 15 минут», — прокомментировали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в аэропорту Симферополь реализуется комплекс мер для профилактики COVID-19.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.