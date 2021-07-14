Аэропорт Шереметьево 23 июля возобновит работу терминала C

Короткая ссылка
Московский аэропорт Шереметьево с 23 июля возобновит работу терминала C, сообщает пресс-служба аэропорта.
Аэропорт Шереметьево 23 июля возобновит работу терминала C
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«С 23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщение службы.

Отмечается, что в терминал С переведут международные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из терминала D.

Кроме того, в терминале будет обеспечена возможность сдачи экспресс-ПЦР-тестирования и создан пункт вакцинации.

В феврале сообщалось, что в аэропорту Шереметьево в медпункте терминала E открыли пункт вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить