Аэропорт Шереметьево 23 июля возобновит работу терминала C

Московский аэропорт Шереметьево с 23 июля возобновит работу терминала C, сообщает пресс-служба аэропорта.

«С 23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщение службы.

Отмечается, что в терминал С переведут международные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из терминала D.

Кроме того, в терминале будет обеспечена возможность сдачи экспресс-ПЦР-тестирования и создан пункт вакцинации.

В феврале сообщалось, что в аэропорту Шереметьево в медпункте терминала E открыли пункт вакцинации от коронавируса.