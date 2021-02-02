В аэропорту Шереметьево открыли пункт вакцинации от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Вакцинацию проводят в медпункте терминала E на первом этаже.
Отмечается, что пройти вакцинацию смогут пассажиры и посетители аэропорта, являющиеся российскими гражданами, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, которые осуществляют деятельность в аэропорту.
Для вакцинации необходимо предоставить российский паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил совместимость вакцины от COVID-19 с другими прививками.