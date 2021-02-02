В аэропорту Шереметьево открыли пункт вакцинации от коронавируса

В московском аэропорту Шереметьево развернули бесплатную вакцинацию персонала и пассажиров от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Вакцинацию проводят в медпункте терминала E на первом этаже.

Отмечается, что пройти вакцинацию смогут пассажиры и посетители аэропорта, являющиеся российскими гражданами, а также сотрудники взаимодействующих организаций и компаний, которые осуществляют деятельность в аэропорту.

Для вакцинации необходимо предоставить российский паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил совместимость вакцины от COVID-19 с другими прививками.