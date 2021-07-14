Минздрав разъяснил, почему перед вакцинацией от COVID-19 тест на антитела не нужен

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В Минздраве России пояснили, почему вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела.
Минздрав разъяснил, почему перед вакцинацией от COVID-19 тест на антитела не нужен
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

«Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утверждённого маркера (определённого защитного уровня антител), который бы надёжно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что современные научные данные говорят о том, что для надёжной иммунной защиты ревакцинацию нужно проводить каждые шесть месяцев.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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