Российские семьи назвали необходимый минимальный доход в пандемию
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Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.
Опрос показал, что 24,3% российских домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.
При этом финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в стране.
В 2018 году затруднения испытывали 79,5% семей, а в 2016 году 84,6%.
Отмечается, что опрос проводился во всех регионах России в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тысяч домохозяйств.
Ранее Министерство экономического развития России повысило прогноз относительно темпов роста ВВП России на 2021 год — с 2,9 до 3,8%.
Также сообщалось, что россияне сократили траты в период новых коронавирусных ограничений.