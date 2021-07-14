Российские семьи назвали необходимый минимальный доход в пандемию

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Российским семьям необходимо для того, чтобы свести концы с концами во время пандемии коронавируса не менее 61 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей больше, чем двумя годами ранее.
Российские семьи назвали необходимый минимальный доход в пандемию
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

Опрос показал, что 24,3% российских домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.

При этом финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в стране.

В 2018 году затруднения испытывали 79,5% семей, а в 2016 году 84,6%.

Отмечается, что опрос проводился во всех регионах России в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тысяч домохозяйств.

Ранее Министерство экономического развития России повысило прогноз относительно темпов роста ВВП России на 2021 год — с 2,9 до 3,8%. 

Также сообщалось, что россияне сократили траты в период новых коронавирусных ограничений.

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