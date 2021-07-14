Российские семьи назвали необходимый минимальный доход в пандемию

Российским семьям необходимо для того, чтобы свести концы с концами во время пандемии коронавируса не менее 61 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей больше, чем двумя годами ранее.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

Опрос показал, что 24,3% российских домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого.

При этом финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в стране.

В 2018 году затруднения испытывали 79,5% семей, а в 2016 году 84,6%.

Отмечается, что опрос проводился во всех регионах России в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тысяч домохозяйств.

Ранее Министерство экономического развития России повысило прогноз относительно темпов роста ВВП России на 2021 год — с 2,9 до 3,8%.

Также сообщалось, что россияне сократили траты в период новых коронавирусных ограничений.