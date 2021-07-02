Россияне сократили траты в период новых коронавирусных ограничений

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Согласно данным Tinkoff CoronaIndex, за первые две недели действия новых ограничений, введённых в России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, общие расходы россиян снизились на 2—3%.
Россияне сократили траты в период новых коронавирусных ограничений
  • © Владимир Трефилов/РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

При этом в Москве индекс потребительской активности населения снизился сильнее, чем в целом по стране.

Так, больше всего сократились траты на кинотеатры, билеты на самолёты и поезда, а также рестораны и кафе.

«За две недели после введения ограничений (с 14 по 27 июня) в сравнении с предыдущими (с 31 мая по 13 июня) жители столицы стали тратить меньше на 3%, а других регионов — на 2%», — говорится в публикации.

В пятёрку регионов с самым низким показателем индекса вместе с Москвой также вошли Санкт-Петербург (5,9), Московская (5,7), Калужская (6,9) и Ярославская (7,1) области.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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