Россияне сократили траты в период новых коронавирусных ограничений
- © Владимир Трефилов/РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
При этом в Москве индекс потребительской активности населения снизился сильнее, чем в целом по стране.
Так, больше всего сократились траты на кинотеатры, билеты на самолёты и поезда, а также рестораны и кафе.
«За две недели после введения ограничений (с 14 по 27 июня) в сравнении с предыдущими (с 31 мая по 13 июня) жители столицы стали тратить меньше на 3%, а других регионов — на 2%», — говорится в публикации.
В пятёрку регионов с самым низким показателем индекса вместе с Москвой также вошли Санкт-Петербург (5,9), Московская (5,7), Калужская (6,9) и Ярославская (7,1) области.
Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.