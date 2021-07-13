В Ростовской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалёв сообщил, что «последние три недели все пробы, которые брали для определения генетического варианта вируса, относятся к индийскому штамму».

При этом он отметил, что генетический вариант вируса определяется не у всех заболевших.

«Из числа обследованных 90% людей не выезжали за рубеж, что свидетельствует о том, что данный вирус уже широко распространён в популяции», — цитирует РИА Новости Ковалева.

Согласно данным на 13 июля, за сутки в России выявили 24 702 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 833 175 случаев COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.