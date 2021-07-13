За сутки в России выявили 24 702 случая коронавируса

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За сутки в России выявили 24 702 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 25 140 заболевших.
За сутки в России выявили 24 702 случая коронавируса
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 833 175 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 780 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 710 пациентов. Общее число летальных исходов — 144 492.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 236 214 пациентов. За сутки выздоровели 19 566 человек, накануне — 16 429

Ранее в Минздраве рассказали о разработке новой, 12-й по счёту версии методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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