В Прикамье 368 человек заболели коронавирусом за сутки

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В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 368 жителей.
В Прикамье 368 человек заболели коронавирусом за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 65 576. В числе 368 новых инфицированных 147 пациентов мужского пола, 221 — женского, среди заболевших 43 ребёнка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 57 человек, от 30 до 49 лет — 114 человек, 91 в возрасте 50—64 и 63 человека старше 65 лет», — отмечают краевые власти.

Количество смертельных случаев от коронавируса увеличилось на 18.

За всё время в регионе зарегистрировали 2863 летальных исхода.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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