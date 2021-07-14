В России предложили ужесточить правила присутствия детей на водоёмах

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное использование детских жилетов при посещении водоёмов. Копия письма на имя главы МЧС Евгения Зиничева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что в летний сезон часто в СМИ появляются новости о гибели детей во время купания в реке или водоёме.

При этом, как отметил Курдесов, самой уязвимой группой являются дети в возрасте до шести лет. При уходе под воду, даже на мелководном участке, дети данного возраста не всегда имеют необходимые навыки плавания и достаточную мышечную массу, чтобы самостоятельно подняться на поверхность.

Более того, он подчеркнул, что при возникновении данных чрезвычайных ситуаций взрослые, бросившиеся на поиски и помощь ребёнку, сами нередко принимают иррациональные решения, рискуют собственными жизнями.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоёмов, а также варианты административной ответственности за игнорирование данного правила взрослыми», — говорится в тексте обращения.

Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.