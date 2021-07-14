В России предложили ужесточить правила присутствия детей на водоёмах

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное использование детских жилетов при посещении водоёмов. Копия письма на имя главы МЧС Евгения Зиничева есть в распоряжении RT.
В России предложили ужесточить правила присутствия детей на водоёмах
  • © РИА Новости / Alexey Malgavko

В своём обращении общественный деятель отметил, что в летний сезон часто в СМИ появляются новости о гибели детей во время купания в реке или водоёме.

При этом, как отметил Курдесов, самой уязвимой группой являются дети в возрасте до шести лет. При уходе под воду, даже на мелководном участке, дети данного возраста не всегда имеют необходимые навыки плавания и достаточную мышечную массу, чтобы самостоятельно подняться на поверхность.

Более того, он подчеркнул, что при возникновении данных чрезвычайных ситуаций взрослые, бросившиеся на поиски и помощь ребёнку, сами нередко принимают иррациональные решения, рискуют собственными жизнями.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоёмов, а также варианты административной ответственности за игнорирование данного правила взрослыми», — говорится в тексте обращения.

Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить