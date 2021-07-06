Учёный-генетик Олег Балановский умер, спасая детей

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Завлабораторией геномной географии Института общей генетики Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук, профессор Олег Балановский утонул в реке в Костромской области.
Учёный-генетик Олег Балановский умер, спасая детей
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Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«5 июля трагически погиб... Балановский... Администрация и коллектив ИОГен РАН выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Олега Павловича», — говорится в публикации.

В учебном учреждении отметили, что профессор известен своими работами в сфере геногеографии, исследования популяций, истории миграций и формирования народов, участием в исследованиях для криминалистики и яркими лекциями.

По словам коллеги Балановского Светланы Боринской, во время купания профессор спас детей, но сам уже не смог выплыть.

«Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило», — написала она на своей странице в Facebook.

Боринская выразила соболезнования в связи с трагической гибелью учёного семье, друзьям и близким профессора.

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