Почти 45 тысяч медработников Петербурга вакцинировались от COVID-19

По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, число вакцинированных медработников в городе достигло 44 817, соцработников — 9184.

Об этом информирует сайт «Невские новости».

Как отмечается, с начала массовой вакцинации первую дозу вакцины получили 1 074 196 петербуржцев.

Из них 762 103 полностью завершили курс вакцинации.

При этом за минувшие сутки первым компонентом вакцинировались 4396 человек, вторым — 1771.

Также сообщается, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге по итогам минувшей недели снизилось на 23%.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.