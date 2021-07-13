Почти 45 тысяч медработников Петербурга вакцинировались от COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует сайт «Невские новости».
Как отмечается, с начала массовой вакцинации первую дозу вакцины получили 1 074 196 петербуржцев.
Из них 762 103 полностью завершили курс вакцинации.
При этом за минувшие сутки первым компонентом вакцинировались 4396 человек, вторым — 1771.
Также сообщается, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге по итогам минувшей недели снизилось на 23%.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.