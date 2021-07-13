Почти 45 тысяч медработников Петербурга вакцинировались от COVID-19

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По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, число вакцинированных медработников в городе достигло 44 817, соцработников — 9184.
Почти 45 тысяч медработников Петербурга вакцинировались от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Невские новости».

Как отмечается, с начала массовой вакцинации первую дозу вакцины получили 1 074 196 петербуржцев.

Из них 762 103 полностью завершили курс вакцинации.

При этом за минувшие сутки первым компонентом вакцинировались 4396 человек, вторым — 1771.

Также сообщается, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге по итогам минувшей недели снизилось на 23%.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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