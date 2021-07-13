Инфекционист назвала необходимое на каждый день число одноразовых масок
- РИА Новости
Об этом она сказала в беседе с URA.RU.
«Мои друзья носят с собой пять — семь масок. Вдруг задержался в транспорте, задержался в магазине или в каком-то другом общественном месте. В садике у ребёнка задержался, мало ли, но пять — семь масок у них в сумке лежит по моему совету», — уточнила специалист.
При этом Русанова отметила, что выбор между одноразовыми и многоразовыми масками не принципиальный.
В то же время она напомнила, что многоразовые маски необходимо стирать, а также гладить с обеих сторон.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.