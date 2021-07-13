Инфекционист назвала необходимое на каждый день число одноразовых масок

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Инфекционист, врач высшей категории София Русанова выразила мнение, что россияне должны иметь при себе от пяти до семи защитных масок ежедневно и менять их каждые два часа либо по мере загрязнения.
Инфекционист назвала необходимое на каждый день число одноразовых масок
  • РИА Новости

Об этом она сказала в беседе с URA.RU.

«Мои друзья носят с собой пять — семь масок. Вдруг задержался в транспорте, задержался в магазине или в каком-то другом общественном месте. В садике у ребёнка задержался, мало ли, но пять — семь масок у них в сумке лежит по моему совету», — уточнила специалист.

При этом Русанова отметила, что выбор между одноразовыми и многоразовыми масками не принципиальный.

В то же время она напомнила, что многоразовые маски необходимо стирать, а также гладить с обеих сторон.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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