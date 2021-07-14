Аналитики зафиксировали снижение стоимости авиабилетов в города на юге России

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Анастасия Белоусова
Аналитики рассказали, как изменилась за прошедшую неделю средняя цена авиабилетов по популярным южным направлениям России. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
Аналитики зафиксировали снижение стоимости авиабилетов в города на юге России
  • РИА Новости

Так, по подсчётам аналитиков, средняя стоимость авиабилетов в одну сторону, приобретённых в наиболее востребованные южные города, на прошедшей неделе снизилась на 6% (с 6 тыс. рублей до 5600 рублей).

Больше всего подешевели перелёты в Краснодар ― на 34%, Ростов-на-Дону ― на 28% и Нальчик ― на 27%. Также снижение на 20% наблюдается у Анапы, по 9% ― у Геленджика и Симферополя, билет в Астрахань стоил на 6% меньше.

Цена на перелёт в Минеральные Воды и Махачкалу за этот период не изменилась и составила 4800 рублей и 4500 рублей соответственно. А в Сочи средняя стоимость, наоборот, возросла с 5200 рублей до 6300 рублей. 

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко считает, что на цену могло повлиять открытие авиасообщения с Турцией и Египтом.

«Безусловно, то, что открылась Турция, открылся Египет, конечно, это серьёзно влияет… Две волны непогоды, которые уже были в этом году и по Крыму, и по Краснодарскому краю, — конечно, это всё сказывается на спросе. Даже те, кто не полетит в Турцию или Египет, задумываются, а стоит ли им со своей подмосковной дачи куда-то ехать, когда здесь +33 °С. Да, жарко, да, душно, да, не на море. Но тоже сидеть в отеле, в гостинице, в номере при непогоде — радости на отдыхе никакой. Поэтому и то и другое повлияло. Компании, которые должны были отреагировать на резкое снижение спроса, что, собственно говоря, и произошло», — отметил Осауленко.

В исследовании были проанализированы бронирования, совершённые в период с 28 июня по 4 июля и с 5 по 11 июля с вылетом в августе.

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