Аналитики рассказали, на сколько снизился спрос на авиабилеты в Краснодарский край

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне стали искать билеты после новостей об ужесточении ограничительных мер для туристов, путешествующих в Краснодарский край. Данные есть в распоряжении RT.

По данным исследования, искать авиабилеты в Краснодар стали на 10% реже, в Сочи ― на 15%, в Анапу ― на 20%, а в Геленджик ― на 30%.

Однако по некоторым направлениям спрос, наоборот, увеличился. Так, после введения ограничений в Краснодарском крае перелётами в Нальчик стали интересоваться на 30% чаще, а авиабилетами в Москву, Самару и Архангельск ― на 20%.

Кроме того, туристы больше начали искать рейсы в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург ― на 15%, а в Казань и Минеральные Воды ― на 10%.

Некоторые стали чаще интересоваться заграничными направлениями. Так, на 10% возрос спрос на Ереван. А на фоне новостей о возобновлении в этот период авиасообщения с Болгарией число поисковых запросов в Варну увеличилось на 50%.

Отмечается, что были проанализированы поисковые запросы россиян, сделанные в период с 18 по 21 июня и с 25 по 28 июня.

Ранее стало известно, что продажи туров на курорты Краснодарского края снизились в три раза по сравнению с началом июня после новостей о грядущем усилении карантинных мер в регионе.