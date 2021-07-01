В Сочи появится первый COVID-free-пляж
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Сочи Инну Петухову.
«Одна из гостиниц изъявила желание провести пилотный проект, так называемый пляж, свободный от ковида», — сказала она.
Чтобы попасть на такой пляж, необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, справку о том, что человек болел не более полугода назад или сертификат о вакцинации против COVID-19. На детей ограничения распространяться не будут.
Ранее власти Краснодарского края заявили, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.
24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
При этом Роспотребнадзор рекомендовал властям региона допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, ещё и тех, кто переболел COVID-19 или не может сделать прививку по медицинским показаниям.