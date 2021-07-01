В Сочи появится первый COVID-free-пляж — им станет территория у гостиницы «Лазурная». Попасть туда смогут только граждане, имеющие документы об отсутствии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Сочи Инну Петухову.

«Одна из гостиниц изъявила желание провести пилотный проект, так называемый пляж, свободный от ковида», — сказала она.

Чтобы попасть на такой пляж, необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, справку о том, что человек болел не более полугода назад или сертификат о вакцинации против COVID-19. На детей ограничения распространяться не будут.

Ранее власти Краснодарского края заявили, что с 1 июля в регионе будут принимать привитых от COVID-19, а также переболевших коронавирусом туристов.

24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

При этом Роспотребнадзор рекомендовал властям региона допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, ещё и тех, кто переболел COVID-19 или не может сделать прививку по медицинским показаниям.