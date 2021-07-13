В прокуратуре рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Геленджике

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Двое из пяти пострадавших в результате взрыва в гостинице «Азария» в Геленджике находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести.
В прокуратуре рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Геленджике
  • © ГУМЧС России по Краснодарскому краю

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«К настоящему моменту количество пострадавших: пять в больнице, из которых двое тяжёлых, трое в средней степени тяжести, из этих троих один — 14-летний подросток», — говорится в публикации.

В МЧС ранее подтвердили факт гибели одного человека в результате взрыва газа в гостинице. Общая площадь обрушения составила около 100 кв. м, повреждены три припаркованных автомобиля.

Прокуратура Геленджика проведёт проверку по факту взрыва газа в гостинице «Азария».

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