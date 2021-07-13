Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в Геленджике

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Прокуратура Геленджика проведёт проверку по факту взрыва газа в гостинице «Азария», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в Геленджике
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«Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшего в гостинице «Азария»... На место выехал заместитель прокурора города Андрей Дмитров. Также пострадало имущество, в том числе на улице, и выбиты окна в соседних домах», — приводит заявление ведомства ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы ранее сообщало о троих пострадавших в результате взрыва газа в Геленджике, ещё один человек погиб.

Подробности выясняются.

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