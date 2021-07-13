РИА Новости: один человек погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике
Три человека получили травмы и один погиб в результате взрыва газа в одной из гостиниц в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края.
- РИА Новости
«Предварительно, в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике пострадали четверо, один из них погиб», — сказал собеседник агентства.
Подробности случившегося выясняются.
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