МЧС: один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в Геленджике

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В результате взрыва бытового газа в Геленджике погиб один человек и четверо пострадали, уточнили в пресс-службе МЧС.
МЧС: один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в Геленджике
  • РИА Новости

«В результате происшествия пострадали пять человек — к сожалению, один погиб», — сказали РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что предварительная причина ЧП — взрыв бытового газа.

В свою очередь, представитель экстренных служб проинформировал, что общая площадь обрушения составила около 100 кв. м, повреждены три припаркованных автомобиля.

Ранее сообщалось, что прокуратура Геленджика проведёт проверку по факту взрыва газа в гостинице «Азария».

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