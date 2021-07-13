МЧС: один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в Геленджике

В результате взрыва бытового газа в Геленджике погиб один человек и четверо пострадали, уточнили в пресс-службе МЧС.

«В результате происшествия пострадали пять человек — к сожалению, один погиб», — сказали РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что предварительная причина ЧП — взрыв бытового газа.

В свою очередь, представитель экстренных служб проинформировал, что общая площадь обрушения составила около 100 кв. м, повреждены три припаркованных автомобиля.

Ранее сообщалось, что прокуратура Геленджика проведёт проверку по факту взрыва газа в гостинице «Азария».