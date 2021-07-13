Глава Кубани поручил проверить отели на предмет пожарной безопасности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести проверку гостиниц в регионе на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности после взрыва газа в Геленджике.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«С учётом того, что у нас идёт курортный сезон, нужно проанализировать причины, ещё раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться», — написал Кондратьев.

По его словам, к месту происшествия в Геленджике уже прибыл глава города Алексей Богодистов. По поручению краевого губернатора Богодистов должен оказать необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва газа в одном из отелей Геленджика и организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов.

Во вторник, 13 июля, четыре человека получили травмы и один погиб в результате взрыва газа в отеле «Азария». Прокуратура Геленджика проведёт проверку по факту случившегося.