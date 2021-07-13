Адвокат напомнил об ответственности за использование поддельных прав

Адвокат Владимир Постанюк прокомментировал проблему так называемых зеркальных прав, когда нарушители ПДД используют поддельные документы с реальными данными автовладельца, но со своей фотографией.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Постанюк назвал эту проблему важной и сложной.

Он отметил, что жертвами становятся истинные владельцы документа, так как им приписывают нарушения, которых они не совершали.

«Граждане, страдающие от этих ситуаций, вправе предъявлять свои иски тем людям, от которых они пострадали — авторам тех самых зеркальных прав», — сказал юрист.

Адвокат добавил, что ответственность за данное правонарушение будут нести все его участники: и правонарушители, и изготовители подделок, и продавцы таких прав.

В случае если гражданин оказался в подобной ситуации, ему стоит обратиться за консультацией к специалисту, посоветовал Постанюк.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.