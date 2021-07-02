Автоэксперт посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что нет смысла откладывать покупку автомобиля на потом, поскольку цены на машины не снизятся.

«Напротив, сейчас, в период отпусков, будет наблюдаться некий застой в продажах. Благодаря этому у дилера можно будет купить авто с минимальными «допами», которые «официалы» уже традиционно навязывают при покупке нового авто», — поделился мнением Архиреев.

По его словам, россиянам также стоит обратить внимание на автомобили с пробегом.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.