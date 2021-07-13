На Камчатке ввели режим ЧС после крушения самолёта Ан-26

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Власти Камчатки ввели режим ЧС в регионе после крушения пассажирского самолёта Ан-26, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
На Камчатке ввели режим ЧС после крушения самолёта Ан-26
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«Введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие крушения самолёта Ан-26 в районе городского округа посёлок Палана», — приводит ТАСС сообщение.

Губернатор региона Владимир Солодов ранее заявил, что бортовой самописец разбившегося на Камчатке Ан-26 в нормальном состоянии и подлежит расшифровке.

Пассажирский Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося самолёта находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе выживших нет.

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