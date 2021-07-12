Глава Камчатки сообщил, что чёрный ящик разбившегося Ан-26 можно расшифровать

Бортовой самописец разбившегося на Камчатке Ан-26 в нормальном состоянии и подлежит расшифровке, сообщил Интерфаксу губернатор региона Владимир Солодов.

«Чёрный ящик был обнаружен в море в непосредственной близости от места катастрофы. Состояние приемлемое», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы. Также к месту трагедии идёт специальное судно.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России ранее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.