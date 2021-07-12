Депутат попросил главу МВД проверить данные об общении скопинского маньяка со СМИ

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Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв направил депутатский запрос главе МВД России Владимиру Колокольцеву (есть в распоряжении RT) с просьбой проверить сообщения о том, что скопинский маньяк Виктор Мохов продолжает общение со СМИ, несмотря на запрет суда.
Депутат попросил главу МВД проверить данные об общении скопинского маньяка со СМИ
  • © Криминальная Россия/YouTube

«Прошу вас проверить перечисленные факты, названные сообщения СМИ и принять предусмотренные законом меры, направленные на изоляцию поднадзорного Мохова В.В. от общества в связи с систематическим нарушением им запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора», — говорится в документе.

16 июня Рязанский областной суд дополнительно запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться с журналистами и посещать кафе.

Ранее суд оштрафовал Мохова за участие в съёмках видеоролика.

В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки. Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.

В марте 2021 года он вышел на свободу.

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