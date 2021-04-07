Суд оштрафовал скопинского маньяка за участие в съёмках видеоролика

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Суд оштрафовал на 1200 рублей Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк и 3 марта вышедшего на свободу после 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек, за участие в съёмках видеоролика.
Суд оштрафовал скопинского маньяка за участие в съёмках видеоролика
  • © Криминальная Россия/YouTube

Как сообщает РИА Новости, это следует из постановления судебного участка №31 Скопинского районного суда Рязанской области.

«В период времени с 14:00 по 16:00... принял участие в массовом мероприятии — в съёмках видеоролика... с очным участием», — указано в постановлении по делу.

Отмечается, что своими действиями он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ.

Ответчик, как указано в документе, вину не признал полностью. Он подтвердил съёмку, но, по его словам, считал, что это мероприятие не является культурно-массовым. Суд назвал данное оправдание несостоятельным.

Ранее сообщалось, что скопинскому маньяку назначили штраф в размере 1200 рублей, однако не уточнялось, за что конкретно был назначен штраф.

В сентябре 2000 года Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной похитил двух девушек, когда те возвращались с дискотеки.

Последующие три года и семь месяцев маньяк держал их в подземном бункере и периодически насиловал.

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