В Москве рассказали, как получить доступ к электронной медкарте ребёнка

Опекуны и попечители смогут подтвердить свои права на сайте mos.ru, что позволит им прикрепить ребёнка к детской городской или стоматологической поликлинике в режиме онлайн, а также получить доступ к его медкарте.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Цифровые сервисы города становятся ещё удобнее. Теперь прикрепить ребёнка к детской или стоматологической поликлинике и получить доступ к его электронной медкарте смогут не только родители, но также опекуны и попечители. Для этого достаточно просто внести данные подопечного в личном кабинете на портале mos.ru», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что проверка законных прав пройдёт в автоматическом режиме и займёт не более суток.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начнут использовать ИИ для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца.