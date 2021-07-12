Минобороны передало регионам более 55 тонн медицинского кислорода

Министерство обороны России передало более 55 тонн медицинского кислорода для нужд регионов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.

«Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны, Минобороны уже передано более 55 тонн жидкого кислорода для нужд регионов», — заявили в министерстве.

Отмечается, что помощь в обеспечении кислородом медучреждений оказывается по указанию министра обороны Сергея Шойгу за счёт производственных возможностей Воздушно-космических сил.

«Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества», — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны России передало регионам 25 тонн медицинского кислорода.