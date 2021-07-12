Минобороны передало регионам более 55 тонн медицинского кислорода
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«Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны, Минобороны уже передано более 55 тонн жидкого кислорода для нужд регионов», — заявили в министерстве.
Отмечается, что помощь в обеспечении кислородом медучреждений оказывается по указанию министра обороны Сергея Шойгу за счёт производственных возможностей Воздушно-космических сил.
«Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества», — заявили в министерстве.
Ранее Минобороны России передало регионам 25 тонн медицинского кислорода.