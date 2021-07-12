Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьеве

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку организации обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту Шереметьево.
Прокуратура начала проверку из-за очередей в Шереметьеве
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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту Шереметьево в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова прокомментировала сообщения о том, что в аэропорту образовались очереди из пассажиров. По её словам, у граждан проверяют документы, связанные с COVID-19, все требуемые противоэпидемические меры реализуются.

В Росавиации также прокомментировали ситуацию с очередями в московских аэропортах.

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