В Шереметьеве прокомментировали сообщения об очередях из пассажиров

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Директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова прокомментировала сообщения о том, что в аэропорту образовались очереди из пассажиров. По её словам, у граждан проверяют документы, связанные с COVID-19, все требуемые противоэпидемические меры реализуются.
В Шереметьеве прокомментировали сообщения об очередях из пассажиров
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», — сказала она РИА Новости.

Захаренкова отметила, что пассажиров регистрируют на международные рейсы с учётом проверки ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия персональных данных.

Кроме того, в аэропорту открыли дополнительные стойки регистрации. В терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.

По словам Захаренковой, все сотрудники аэропорта, обслуживающие пассажиров, носят средства индивидуальной защиты. Также в Шереметьеве круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19 и вакцинации.

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