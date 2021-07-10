В Шереметьеве прокомментировали сообщения об очередях из пассажиров

Директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова прокомментировала сообщения о том, что в аэропорту образовались очереди из пассажиров. По её словам, у граждан проверяют документы, связанные с COVID-19, все требуемые противоэпидемические меры реализуются.

«Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников», — сказала она РИА Новости.

Захаренкова отметила, что пассажиров регистрируют на международные рейсы с учётом проверки ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия персональных данных.

Кроме того, в аэропорту открыли дополнительные стойки регистрации. В терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.

По словам Захаренковой, все сотрудники аэропорта, обслуживающие пассажиров, носят средства индивидуальной защиты. Также в Шереметьеве круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19 и вакцинации.