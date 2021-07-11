В Росавиации прокомментировали ситуацию с очередями в аэропортах

В Росавиации прокомментировали ситуацию с очередями в московских аэропортах.

«Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации», — приводит РИА Новости заявление представителя ведомства.

Ранее агентство сообщало, что очереди в аэропорту Шереметьево возникают второй день — как на прилёте, так и на вылете.

Накануне директор по связям с общественностью Шереметьева Анна Захаренкова прокомментировала сообщения о том, что в аэропорту образовались очереди из пассажиров. По её словам, у граждан проверяют документы, связанные с COVID-19, все требуемые противоэпидемические меры реализуются.