В Балтийске прошла регата в рамках проекта «Паруса духа»

В Балтийске (Калининградская область) в десятый раз состоялась регата в рамках проекта «Паруса духа» — мероприятие собрало около 150 человек с инвалидностью.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Калининградцам передали символический знак «Паруса духа» от представителей городов, которые участвовали в эстафете с начала июня.

Главным событием традиционно стала морская гонка, в составе каждой инклюзивной команды капитаны — профессионалы и люди с ограничениями по здоровью, представители областных обществ слабослышащих, слепых и организации инвалидов «Ковчег».

В этом году в регате задействовали самое большое количество лодок за всю её историю — 29.

Многие инвалиды не только впервые участвовали в гонке, но и поднялись на борт скоростного судна.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о выплатах для семей с детьми-инвалидами.