Эксперт прокомментировал идею ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова о внесении причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут быть организаторами публичных мероприятий.

«Ну на самом деле странно, что этого до сих пор нет, не сделали. То есть абсолютно правильная мысль, очевидно, что, как говорят, пожар легче предупредить, чем потушить. В данном случае это, конечно, логично», — уверен эксперт.

По его словам, срок подобного ограничения должен зависеть от тяжести совершённого преступления.

«Но в целом я бы всё-таки предложил не навсегда, а на какой-то срок. Потому что человек может исправиться, поменять свои предпочтения, убеждения, одуматься», — заключил Орлов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил внести причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут быть организаторами публичных мероприятий.

В настоящее время организаторами публичных мероприятий не могут выступать недееспособные и ограниченно дееспособные граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость, минимум дважды подвергнутые административному наказанию по определённым статьям КоАП России, общественные организации, в том числе политические партии, деятельность которых приостановлена или запрещена, либо которые были ликвидированы в установленном законом порядке.