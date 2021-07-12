Эксперт прокомментировал идею ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги
- РИА Новости
«Ну на самом деле странно, что этого до сих пор нет, не сделали. То есть абсолютно правильная мысль, очевидно, что, как говорят, пожар легче предупредить, чем потушить. В данном случае это, конечно, логично», — уверен эксперт.
По его словам, срок подобного ограничения должен зависеть от тяжести совершённого преступления.
«Но в целом я бы всё-таки предложил не навсегда, а на какой-то срок. Потому что человек может исправиться, поменять свои предпочтения, убеждения, одуматься», — заключил Орлов.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил внести причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут быть организаторами публичных мероприятий.
В настоящее время организаторами публичных мероприятий не могут выступать недееспособные и ограниченно дееспособные граждане, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость, минимум дважды подвергнутые административному наказанию по определённым статьям КоАП России, общественные организации, в том числе политические партии, деятельность которых приостановлена или запрещена, либо которые были ликвидированы в установленном законом порядке.