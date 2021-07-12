В России утвердили план модернизации информационной системы ЖКХ

Короткая ссылка
Правительство России утвердило план мероприятий по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства.
В России утвердили план модернизации информационной системы ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что развитием ГИС ЖКХ займётся новый оператор — АО «Оператор информационной системы».

«Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить её функционал, в том числе создать на её базе единую цифровую платформу учёта данных о ЖКХ», — уточняется в сообщении.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал о цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Также, как информировал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить