В России утвердили план модернизации информационной системы ЖКХ
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что развитием ГИС ЖКХ займётся новый оператор — АО «Оператор информационной системы».
«Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить её функционал, в том числе создать на её базе единую цифровую платформу учёта данных о ЖКХ», — уточняется в сообщении.
Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал о цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Также, как информировал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ.