В России утвердили план модернизации информационной системы ЖКХ

Правительство России утвердило план мероприятий по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что развитием ГИС ЖКХ займётся новый оператор — АО «Оператор информационной системы».

«Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить её функционал, в том числе создать на её базе единую цифровую платформу учёта данных о ЖКХ», — уточняется в сообщении.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал о цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Также, как информировал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ.