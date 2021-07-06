Файзуллин рассказал о цифровизации ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал о цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня основная задача стратегии развития строительного комплекса, ЖКХ, проектных работ связана с цифровой трансформацией. Естественно, мы идём в сторону так называемых умных решений», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, переходить к таким технологиям необходимо, они уже внедряются в ЖКХ и новом строительстве, показывают хорошие результаты.

«Например, среди победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Умный город» были проекты по энергоэффективному освещению. Они позволили снизить затраты на электроэнергию на 66—84%», — сказал Файзуллин.

Как отметил министр, есть стремление достичь таких же показателей и при цифровизации других сфер жилищно-коммунального хозяйства.

«В числе наших стратегических целей к 2030 году — сокращение периода восстановления поставки коммунальных ресурсов после аварийных ситуаций в два раза за счёт цифровых процессов управления, снижение на 15% потребления энергии при производстве и транспортировке коммунальных ресурсов», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ.