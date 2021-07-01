В Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ

Рост платежей за коммунальные услуги Московской области не превысит уровень инфляции, рассказали в областном комитете по ценам. Как уточняется, соответствующие тарифы изменятся 1 июля.

Об этом сообщает телеканал «360».

Во второй половине 2021 года средний рост платы для домов с газовыми плитами составит 3%.

У людей, которые живут в домах с электрическими плитами, рост составит 3,5%. Такие показатели вписываются в индекс, заданный для региона.

Также за два с половиной года действия мусорной реформы пересмотрят тарифы и на твёрдые коммунальные отходы. Здесь средний рост составит 3%.

В целом средний рост платы за ЖКХ в этом году не превысит 3,5%.

Как ранее сообщала Nation News, директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.