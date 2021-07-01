В Подмосковье рассказали об изменениях в тарифах ЖКХ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Во второй половине 2021 года средний рост платы для домов с газовыми плитами составит 3%.
У людей, которые живут в домах с электрическими плитами, рост составит 3,5%. Такие показатели вписываются в индекс, заданный для региона.
Также за два с половиной года действия мусорной реформы пересмотрят тарифы и на твёрдые коммунальные отходы. Здесь средний рост составит 3%.
В целом средний рост платы за ЖКХ в этом году не превысит 3,5%.
Как ранее сообщала Nation News, директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.