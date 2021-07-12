На Камчатке введут дополнительные ограничения из-за коронавируса
«Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы — до 23:00, после чего возможна работа только на вынос», — сообщил Кузнецов.
Он добавил, что также будет запрещена деятельность ночных клубов и проведение дискотек.
По словам Кузнецова, в отношении вахтовых рабочих теперь вводится требование проходить ПЦР-тестирование, тесты на наличие антител и иметь на руках сертификат о вакцинации.
Ранее в Камчатском крае ввели ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе.
Также сообщалось, что прибывающие на Камчатку туристы будут обязаны представить ПЦР-тест.