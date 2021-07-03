Прибывающие на Камчатку туристы будут обязаны представить ПЦР-тест

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Туристы, прибывающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«С 15 июля 2021 года граждане Российской Федерации, иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края», — говорится в документе.

Иностранцы, прибывшие на Камчатку для работы, должны находиться в изоляции не менее 14 дней со дня прибытия и самостоятельно оплачивать изоляцию.

Также отмечается, что вахтовики, прибывшие для работы в рыбохозяйственных и горнодобывающих организациях, должны быть вакцинированы.

Ранее в пресс-службе правительства Камчатки рассказали о ситуации с койками для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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