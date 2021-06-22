На Камчатке рассказали о ситуации с койками для больных COVID-19

Короткая ссылка
В пресс-службе правительства Камчатки рассказали о ситуации с койками для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова сообщила, что «дополнительные 40 коек были развёрнуты в моногоспитале городской больницы №2, в детской инфекционной больнице добавлено 20 мест».

«Сегодня в госпитале на базе Камчатской краевой больницы развёрнуты ещё 60 дополнительных мест. Ежесуточный прирост госпитализированных составляет 30—40 человек. В минувшее воскресенье с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» были госпитализированы 39 человек», — добавила она.

Согласно данным на 21 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 334 204. 

В конце мая врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить