На Камчатке ввели ограничения из-за коронавируса
«В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора на полуострове введены ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что численность не должна превышать 100 человек.
Масочный режим в регионе продлён до 31 июля.
Как подчёркивается, «меры контроля за соблюдением масочного режима и иных мер, предписанных Роспотребнадзором, будут усилены».
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае подписали постановление об ужесточении коронавирусных ограничений в регионе.