На Камчатке ввели ограничения из-за коронавируса

Короткая ссылка
В Камчатском крае ввели ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на решение регионального оперштаба по коронавирусу.

«В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора на полуострове введены ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что численность не должна превышать 100 человек.

Масочный режим в регионе продлён до 31 июля.

Как подчёркивается, «меры контроля за соблюдением масочного режима и иных мер, предписанных Роспотребнадзором, будут усилены».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае подписали постановление об ужесточении коронавирусных ограничений в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить