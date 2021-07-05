На Камчатке ввели ограничения из-за коронавируса

В Камчатском крае ввели ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на решение регионального оперштаба по коронавирусу.

«В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора на полуострове введены ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что численность не должна превышать 100 человек.

Масочный режим в регионе продлён до 31 июля.

Как подчёркивается, «меры контроля за соблюдением масочного режима и иных мер, предписанных Роспотребнадзором, будут усилены».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае подписали постановление об ужесточении коронавирусных ограничений в регионе.