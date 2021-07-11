За сутки в России выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 25 033 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 783 333 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончались 749 человек. Накануне число жертв COVID-19 составляло 752 человека. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 143 002 человека.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 200 219 пациентов. За сутки выздоровели 17 382 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 17 750 пациентов.

10 июля в России зарегистрировали 25 082 случая коронавируса.

Ранее главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что осложнения COVID-19 во время жары могут быть фатальными. По его словам, для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в беседе с URA.RU высказался об обязательной вакцинации в России для ряда граждан.