Три человека пострадали в ДТП со скорой в Москве
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Примерно в 15:10 на пересечении Щёлковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи», — сказал собеседник.
Уточняется, что в результате столкновения автомобиль скорой перевернулся. По предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее три человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на внутренней стороне МКАД.