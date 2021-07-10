Три человека пострадали в ДТП со скорой в Москве

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Трое медиков получили травмы в результате столкновения внедорожника и автомобиля скорой помощи на востоке Москвы.
Три человека пострадали в ДТП со скорой в Москве
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Примерно в 15:10 на пересечении Щёлковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи», — сказал собеседник.

Уточняется, что в результате столкновения автомобиль скорой перевернулся. По предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее три человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на внутренней стороне МКАД.

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