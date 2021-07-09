Сомнолог напомнил о важности сна для формирования иммунитета

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон напомнил о важности сна для формирования иммунитета.

«Во время сна формируется иммунитет. Поэтому если человек хронически недосыпает, это мешает формированию иммунитета после прививки, после заболевания или контакта с больными COVID-19. Сейчас особенно важно, чтобы люди высыпались», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, универсального времени, чтобы выспаться, нет, но в среднем считается, что нужно спать по восемь часов.

По словам Ковальзона, каждый человек узнаёт свою норму на основе жизненного опыта.

Что касается бессонницы, то до сих пор нет средств, которые могли бы эффективно и безвредно устанавливать сон, добавил эксперт.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.