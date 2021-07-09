Ещё один посёлок загорелся от лесного пожара в Челябинской области

Лесной пожар перешёл на населённый пункт Запасное в Карталинском районе Челябинской области.

«В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15—20 м на населённый пункт Запасное Карталинского района. Заблаговременно проведены оповещение и эвакуация населения в безопасные районы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее огонь из леса перешёл на посёлок Джабык того же района. Также провели эвакуацию жителей населённого пункта Снежный из-за природных пожаров.

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.