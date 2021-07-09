В Челябинской области эвакуировали жителей посёлка из-за пожаров
- РИА Новости
«Проведена эвакуация населения в н. п. Снежный. Непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов», — приводит его слова ТАСС.
Чистяков отметил, что ликвидация возгорания осложняется сильным шквалистым ветром.
Также произошёл переход огня на 23 дачных и 40 жилых домов в населённом пункте Джабык Карталинского муниципального района.
Ранее в МЧС сообщили, что площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла до 4,8 тыс. га.