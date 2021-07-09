В Челябинской области эвакуировали жителей посёлка из-за пожаров

В Челябинской области провели эвакуацию жителей населённого пункта Снежный из-за природных пожаров. Об этом заявил и. о. начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области Игорь Чистяков.

РИА Новости

«Проведена эвакуация населения в н. п. Снежный. Непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов», — приводит его слова ТАСС. Чистяков отметил, что ликвидация возгорания осложняется сильным шквалистым ветром. Также произошёл переход огня на 23 дачных и 40 жилых домов в населённом пункте Джабык Карталинского муниципального района. Ранее в МЧС сообщили, что площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла до 4,8 тыс. га.