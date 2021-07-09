Площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла до 4,8 тысячи га
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Уточнённая площадь пожара, пройденная огнём, составляет 4,8 тыс. га. В настоящее время на очагах пожара работают 269 человек личного состава и 64 единицы техники», — сказал он.
Трунов уточнил, что больше всего средств сейчас направлено на предотвращение распространения стихии на населённые пункты в регионе.
Сотрудники МЧС ранее спасли из огня оленёнка. На случай эвакуации в Челябинской области подготовили автобусы и пункты временного размещения.
Как передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС.