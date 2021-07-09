Площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла до 4,8 тысячи га

Короткая ссылка
Площадь возгорания лесов в Челябинской области возросла с 1,5 тыс. га до 4,8 тыс. га, заявил замначальника ГУ МЧС России по региону Вадим Трунов.
Площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла до 4,8 тысячи га
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Уточнённая площадь пожара, пройденная огнём, составляет 4,8 тыс. га. В настоящее время на очагах пожара работают 269 человек личного состава и 64 единицы техники», — сказал он.

Трунов уточнил, что больше всего средств сейчас направлено на предотвращение распространения стихии на населённые пункты в регионе. 

Сотрудники МЧС ранее спасли из огня оленёнка. На случай эвакуации в Челябинской области подготовили автобусы и пункты временного размещения.

Как передавало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить