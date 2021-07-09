В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами, передаёт URA.RU со ссылкой на его пресс-службу.
В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
  • РИА Новости

«Губернатор принял решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Он вводится в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и (в связи. — RT) с угрозой населению», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сам Текслер находится на месте событий.

По данным МЧС, сильный шквалистый ветер способствует быстрому распространению пожара в районе посёлка Джабык, огонь перешёл на жилые строения, идёт эвакуация.

На ликвидацию возгорания дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС и группировка пожарных и спасателей, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на юге Челябинской области из-за сильных лесных пожаров сохраняется угроза четырём посёлкам.

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